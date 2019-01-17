Порошенко создал военно-гражданскую администрацию города Волноваха
Президент Украины Петр Порошенко создал военно-гражданскую администрацию (ВГА) города Волноваха Донецкой области.
"Создать военно-гражданскую администрацию города Волноваха Волновахского района Донецкой области", - говорится в указе главы государства №12/2019 от 17 января.
Согласно документу, командующему объединенных сил, главе Донецкой областной государственной администрации надлежит осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с созданием этой ВГА.
Указ вступает в силу со дня опубликования.