Порошенко создал военно-гражданскую администрацию города Волноваха

Президент Украины Петр Порошенко создал военно-гражданскую администрацию (ВГА) города Волноваха Донецкой области.

"Создать военно-гражданскую администрацию города Волноваха Волновахского района Донецкой области", - говорится в указе главы государства №12/2019 от 17 января.

Согласно документу, командующему объединенных сил, главе Донецкой областной государственной администрации надлежит осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с созданием этой ВГА.

Указ вступает в силу со дня опубликования.