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20:27 17.01.2019

Суд постановил отменить решение госрегистратора о создании клона "Оппозиционного блока"

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Суд постановил отменить решение госрегистратора о создании клона "Оппозиционного блока"

Окружной административный суд Киева признал противоправным и постановил отменить решение государственного регистратора о регистрации изменений, учредительных документов и сведений о политической партии "Оппозиционный блок – Партия мира и развития".

"Окружной административный суд Киева признал противоправным и постановил отменить решение государственного регистратора Заяц Ю.А. о регистрации изменений и учредительных документов и сведений о политической партии "Оппозиционный блок – Партия мира и развития", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, на основании которого внесена запись в Единый государственный реестр №10701050009059768 от 22 декабря 2018 года", - сообщается на сайте партии "Оппозиционный блок".

Кроме того, суд обязал Министерство юстиции Украины изъять запись из Единого государственного реестра и восстановить сведения о полном и сокращенном наименовании политической партии в состоянии, существовавшем до внесения изменений в Единый государственный реестр.

На сайте опубликована фотокопия соответствующего решения суда.

Ранее в партии "Оппозиционный блок" заявили, что клон их политической силы "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" незаконно использует доменное имя opposition.org.ua.

Теги: #суд #клон #оппоблок
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