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20:12 17.01.2019

Суд в Швейцарии снял обеспечительные меры с акций Газпрома в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG

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Суд в Швейцарии снял обеспечительные меры с акций Газпрома в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG

Суд кантона Цуг (Швейцария) 16 января принял решение полностью отменить свое постановление, вынесенное 29 мая 2018 года, о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования "Газпрома" к этим компаниям.

Как говорится в сообщении российской компании, "Газпром" продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством".

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

По заявлению "Нафтогаза Украины", пытающегося принудительно исполнить решение Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года, суд кантона Цуг вынес постановление о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на активы "Газпрома" в компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

В результате исполнения постановления суда кантона Цуг обеспечительные меры были наложены только на права требования "Газпрома" к Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Теги: #активы #россия #украина #суд
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