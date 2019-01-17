События

19:22 17.01.2019

В Запорожье младенец умер от вируса гриппа А (H3N2)

1 мин читать
В Запорожье младенец умер от вируса гриппа А (H3N2)

В Запорожье в конце 2018 года грудной ребенок скончался от вируса гриппа А (H3N2).

Как сообщила в четверг агентству "Интерфакс-Украина" заведующая отделением организации эпидисследований Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Марина Колерова, накануне нового года, 29 декабря, в Хортицком районе Запорожья дома неожиданно умер младенец в возрасте один месяц и 24 дня.

По информации эпидемиологов, родители ребенка за медицинской помощью не обращались, поскольку не заметили его болезни, и утверждали, что накануне вечером младенец был абсолютно здоровым, не имел признаков ОРВИ и гриппа, но на утро обнаружили его мертвым.

М.Колерова также рассказала, что согласно первичному патологоанатомическому диагнозу ребенок умер от пневмонии. По результатам экспертизы, в его легких определен вирус гриппа А (H3N2).

Специалисты Запорожского областного лабораторного центра отмечают, что именно этот штамм гриппа преимущественно циркулирует в Украине нынешней зимой, он опасен быстрым развитием пневмонии.

В настоящее время в Запорожской область зафиксировано снижение заболеваемостью гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю заболели 8377 жителей региона, что на 34% ниже эпидпорога.

Теги: #младенец #смерть #грипп #запорожье
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Запорожье в среду горело помещение Абразивного комбината

В Запорожье избили лидера общественного движения, борющегося с продажей наркопрепаратов в аптеках

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 9,8% - КГГА

В Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,9%

Грузинские СМИ сообщают о второй жертве "свиного гриппа" за последние два дня

В Запорожье забросали краской мурал единства поколений защитников Украины

На КПВВ "Станица Луганская" и "Майорское" в очереди в субботу умерли два пожилых человека

Заболеваемость гриппом пошла на спад – Минздрав

Бойцы Нацгвардии провели флешмоб в Запорожье в поддержку находящихся в плену РФ украинских моряков

Полицейские задержали двух подозреваемых, причастных к гибели ребенка в лифте в Сумах

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко создал военно-гражданскую администрацию города Волноваха

Глава ПЦУ Епифаний рассчитывает на углубление сотрудничества с УГКЦ

Суд постановил отменить решение госрегистратора о создании клона "Оппозиционного блока"

Сайдик сообщил о смене координатора экономической подгруппы по Донбассу

Суд в Швейцарии снял обеспечительные меры с акций Газпрома в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG

В ОБСЕ зафиксировали двукратное снижение числа погибших мирных жителей на Донбассе в 2018 году по сравнению с предыдущим годом

В представительстве ЕС ожидают от РФ немедленного освобождения украинских моряков

В "Народном фронте" ожидают, что Рада в феврале усилит ответственность за нарушения на выборах

Боевики в четверг 7 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, один украинский военный ранен

Суд арестовал подозреваемого в поджоге здания у Киево-Печерской лавры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА