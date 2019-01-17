В представительстве ЕС ожидают от РФ немедленного освобождения украинских моряков

В представительстве Евросоюза в Украине рассчитывают на гарантии надлежащего лечения раненых украинских моряков, удерживаемых в России, а также надеются на скорейшее освобождение моряков.

"Мы ожидаем от России немедленного и безоговорочного освобождения 24 захваченных украинских моряков. Кроме того, мы призываем уважать их право на судебное представительство и беспрепятственный доступ консульских представителей, а также гарантировать надлежащее лечение для раненых членов экипажа", - говорится в заявлении спикера представительства ЕС в Украине, обнародованном на сайте дипучреждения.

В этом контексте в заявлении упоминается, что представительству ЕС в Москве, а также 15 дипломатическим миссиям ЕС было отказано в праве наблюдать за судебным процессом в Лефортовском городском суде.

В представительстве ЕС в Украине также ожидают, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив до Азовского моря и из него в соответствии с международным правом.

15-16 января Лефортовский суд на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам, захваченным в районе Керченского пролива.