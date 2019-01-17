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18:27 17.01.2019

В "Народном фронте" ожидают, что Рада в феврале усилит ответственность за нарушения на выборах

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В "Народном фронте" ожидают, что Рада в феврале усилит ответственность за нарушения на выборах

Парламентская фракция "Народный фронт" будет настаивать на принятии парламентом до президентских выборов законопроекта (№8270) относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства.

"Он будет рассматриваться. Скорее всего, он будет принят до президентских выборов", - сказал народный депутат из "Народного фронта" Леонид Емец в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он прогнозирует, что голосование может состояться в феврале.

"Народный фронт" будет настаивать на принятии закона", - отметил Л.Емец.

"Позиция "Народного фронта", Кабинета министров, Министерства внутренних дел особенно заключается в том, что законодательно мы должны подкрепить желание полиции новой бороться с фальсификацией на выборах. Они и так будут бороться, будут ловить фальсификатором… Но если мы законодательно дадим им еще больше возможности делать это эффективно, они будут этому только рады", - сказал нардеп.

В апреле 2018 года Кабинет министров подал в парламент в законопроект №8270 о внесении изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства.

Проект закона предусматривает увеличение штрафов за нарушения при проведении агитации. Предлагается ввести административную ответственность за агитацию, которая сопровождается предоставлением денег, товаров и услуг.

Кроме того, правительство предлагает усилить ответственность за предложение и дачу неправомерной выгоды избирателям.

Теги: #народный_фронт #емец
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