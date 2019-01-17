События

18:25 17.01.2019

Боевики в четверг 7 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, один украинский военный ранен

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Боевики в четверг 7 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, один украинский военный ранен

Незаконные вооруженные формирования в четверг с полуночи семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении суток, с 00.00 до 18.00, противник семь раз обстрелял позиции наших войск. (…) Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке (по состоянию на 18.00 четверга) на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбуке.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" НВФ открывали огонь по позициям украинских войск из ПТРК, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Пивденное.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник пять раз обстрелял позиции украинских военных вблизи поселка Пески из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, из стрелкового оружия противник обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Невельское.

Подразделения объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, подчеркнули в штабе.

Теги: #оос #боевики
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