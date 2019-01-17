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17:25 17.01.2019

Страны Балтии и Польша выступают за введение "азовского пакета" санкций в отношении России

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Страны Балтии и Польша выступают за введение "азовского пакета" санкций в отношении России

Страны Балтии и Польша выступают за введение новых санкций в связи с событиями в Керченском проливе, заявил глава МИД Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser).

Комментируя по просьбе "Интерфакса" итоги состоявшегося на этой неделе визита министров иностранных дел стран Балтии и Польши, С.Миксер (Sven Mikser) сказал: "Позиция Эстонии заключается в том, что меры противодействия, санкции в отношении России в связи с ситуаций на востоке страны, нелегальной аннексией Крыма должны сохраняться до тех пор, пока не будет компенсирован нанесенный ущерб, пока Россия не вернется к соблюдению принципов международного права".

"Разумеется, позиция Эстонии заключается в том, что, если возникла ситуация, для решения которой необходимо обоснованное введение дополнительных мер противодействия, то они должны быть применены. Это уже и делалось, например, после нелегальных выборов на востоке Украины. Эти санкции были пересмотрены и дополнены. Если возникнет необходимость, следует возможности тщательно взвесить и, в случае необходимости, предпринять", - дополнил министр.

Он отметил, что в частности, разговор о дополнительных санкциях шел на встрече с президентом Украины Петром Порошенко. "ЕС поддерживает Украину, и мы считаем, что нам следует подтвердить поддержку конкретными шагами. Одним из таких шагов могло бы стать введение дополнительного режима санкций, так называемого "азовского пакета санкций" в отношении России в ответ на происходящем в Азовском море", – сказал С.Миксер.

Теги: #азовское_море #польша #эстония #балтия
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