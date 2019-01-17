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16:55 17.01.2019

Нацкомфинуслуг согласовала проект постановления Кабмина по изменениям в правила дорожного движения

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Нацкомфинуслуг согласовала проект постановления Кабмина по изменениям в правила дорожного движения

Водитель механического транспортного средства должен иметь при себе полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), а в случае заключения внутреннего электронного договора – визуальную форму полиса на электронном или бумажном носителе.

Такая норма содержится в проекте постановления Кабинета министров "О внесении изменений в Правила дорожного движения", согласованного на заседании Нацкомфинуслуг 15 января..

Также отмечается, что водители, которые в соответствии с законодательством освобождаются от ОСАГО, должны иметь при себе соответствующие документы.

Достоверность полисов проверяется полицейскими в Единой централизованной базе данных обязательного страхования автогражданской ответственности.

Теги: #пдд #нацкомфинуслуг
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