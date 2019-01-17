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16:31 17.01.2019

Основная часть ценностей и мощи из Киево-Печерской лавры на месте – Минкульт

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Основная часть ценностей и мощи из Киево-Печерской лавры на месте – Минкульт

Заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур сообщила, что основная часть ценностей не пропала из Киево-Печерской лавры, включая мощи.

"Из того, что мы передавали, основная часть и наиболее ценные на месте. Передавалась гробница с мощами. Наша комиссия проверила - мощи есть", - сказала она на пресс-конференции по итогам работы Министерства культуры в 2018 году в четверг в Киеве.

Она также отметила, что эксперты не могут утверждать, кому конкретно принадлежат мощи, поскольку невозможно провести экспертизу ДНК.

Т.Мазур также проинформировала, что две ценных иконы уже были возвращены заповеднику.

"По состоянию на сегодня два наиболее ценных объекта были переданы в заповедник монастырем... Я могу ошибаться, но это две иконы, два медальона, которые были возвращены", - рассказала она.

По её словам, на территории заповедника за время аренды УПЦ (МП) были построены многие объекты, при этом некоторые – с отклонениями от полученных разрешений.

"Часть из них была построена на основе разрешении, которые были выданы в предыдущие годы, часть объектов построены с отклонениями от этих разрешений. На сегодняшний день, согласно той информации, которая у нас есть, есть начатое уголовное производство", - рассказала замминистра.

Отвечая на вопрос, могут ли данные факты послужить поводом для разрыва договора аренды УПЦ (МП), Т.Мазур ответила: "Прямо сейчас нет, но оно не стоит не потому что отрицаем нарушения, а потому, что может такого шага от государства бы ожидали для того чтобы как-то неправильно реагировать. Государство не будет этого делать".

Теги: #минкульт #киево_печерская_лавра #лавра #упц_мп
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