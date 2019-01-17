Госкомтелерадио в 2018г оштрафовало книгораспространителей на 1 млн грн за распространение российских изданий без разрешительных документов

Государственный комитет телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины в 2018 году составил 27 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов на сумму более 1 млн грн за распространение издательской продукции, ввозимой с территории государства-агрессора без разрешительных документов.

Как отмечается в сообщении ведомства, с 1 января 2019 года размер штрафа за распространение на территории Украины издательской продукции, имеющей происхождение/изготовленной/ввозимой с территории государства-агрессора и временно оккупированной территории Украины без наличия соответствующего разрешения увеличивается до 41,73 тыс. грн (10 минимальных зарплат) за каждый случай такого распространения, совершенного впервые, и в размере 208,65 тыс. грн (50 мин. зарплат) за каждый последующий случай такого распространения.

Госкомтелерадио также призывает субъектов книгораспространения ответственно относиться к подбору ассортимента издательской продукции, реализуемой ими, и воздерживаться от совершения действий, которые идут в разрез с действующим законодательством.

Как сообщалось, в январе 2017 года Госкомтелерадио разработало и направило на согласование проект порядка выдачи разрешения на ввоз печатной продукции из России.