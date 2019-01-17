Госпогранслужба Украины привлекает спецподразделения для усиления охраны границы с РФ

Украинские пограничники продолжают осуществлять усиленную охрану восточных рубежей страны и усиливают охрану государственных рубежей, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В рамках проведения данных мероприятий к охране участка государственной границы с Российской Федерацией в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей дополнительно привлечены специальные подразделения Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины", - говорится в обнародованном в четверг пресс-службой Госпогранслужбы сообщении.

В информации отмечается, что военнослужащие будут выполнять задачи по усилению охраны участков государственной границы на угрожающих направлениях и по поддержанию правил пограничного режима в приграничье.

"Отметим, что для выполнения задач пограничные подразделения обеспечены всеми материальными и техническими средствами для автономных действий в зимний период", - добавили в ведомстве.