Профильный комитет Рады одобрил законопроект №6240 об избирательных правах переселенцев

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал законопроект №6240 "О внесении изменений в некоторые законы Украины" (относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан)".

"Есть маленькая перемога. Только что комитет по вопросам правовой политики одобрил наш законопроект №6240 об избирательных правах переселенцев", - написал М.Найем на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Нардеп отметил, что на это решение у комитета ушло два года, однако лишать права голоса переселенцев является несправедливым.

"Более двух миллионов переселенцев все еще лишены голоса на местных выборах. И речь идет не только о тех, кто вынужден был покинуть свои дома в результате войны. Это касается всех групп мобильного населения - трудовых мигрантов, учащихся и т.д", - подчеркнул М.Найем.

В свою очередь в гражданской сети "Опора" отметили, что законопроект подписали 24 народных депутата. (Григорий Немыря, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, Остап Еднак, Анна Гопко и другие).

"Парламентариями-соавторами законопроекта являются представителями всех фракций, а также внефракционными депутатами: фракции "Блок Петра Порошенко" – 11, "Народный фронт" - 2, ВО "Батькивщина" - 3, "Оппозиционный блок" - 2, Радикальная партия Олега Ляшко - 1 , "Самопомич" - 1, а также 4 народных депутата, которые не входят в состав ни одной фракции или группы", - подытожили в "Опоре".