САП и НАБУ расследуют дело о причинении должностными лицами "Укрзализныци" убытков государству более чем на 93,2 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения государственными средствами в результате организации должностными лицами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" закупок материалов верхнего строения пути по завышенным ценам.

Как отмечается в сообщении пресс-службы САП, досудебное расследование в указанном производстве проводят детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По данным САП, группа должностных лиц филиала ЦОП "Укрзализныци" в корыстных интересах и с привлечением подконтрольных предприятий-посредников организовала проведение процедур открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления, единственным производителем которых на территории Украины является Днепропетровский стрелочный завод.

"По результатам проведенных торгов только в 2016 году через подконтрольные предприятия осуществлены закупки указанной продукции на железные дороги Украины по заранее завышенным и экономически необоснованным ценам, что привело к причинению убытков на общую сумму более 93,2 млн. грн", - отмечается в сообщении.

Правоохранители 15 января сообщили о подозрении в совершении преступления в рамках указанного уголовного производства семи лицам. При этом трое задержаны в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом.

Прокуроры САП будут ходатайствовать перед следователями и судьями об избрании в отношении фигурантов дела меры пресечения в виде содержания под стражей с определением суммы залога в зависимости от обстоятельств преступления и имущественного положения каждого подозреваемого.

Также принимаются меры для установления имущества, принадлежащего подозреваемым, для наложения на ареста и возможной конфискации с целью обеспечения возможности возмещения нанесенного ущерба.

Кроме этого, следствие проверяет причастность к совершению указанных уголовных преступлений одного из народных депутатов.