В Московском патриархате назвали рейдерским законопроект о механизме смены подчиненности религиозными общинами

В Украинской православной церкви (Московского патриархата) называют одобренный Верховной Радой в четверг законопроект, который определяет механизм смены религиозными общинами подчиненности, рейдерским и считают, что он усложняет процедуру регистрации уставов религиозных организаций.

"Верховная Рада приняла рейдерский законопроект №4128-д", - отмечается на сайте УПЦ (МП) в четверг.

В сообщении указывается, что, согласно законопроекту, для принятия решения о переходе достаточно 2/3 голосов членов общины, однако термина "самоидентификация" в новом проекте нет, а определение критериев для членства людей в общинах остается за самими религиозными общинами.

Комментируя принятый законопроект, председатель юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов отметил, что "под предлогом облегчения изменения подчиненности и якобы улучшения процедуры регистрации уставов религиозных общин, народные депутаты пытаются ввести массовую перерегистрацию уставов всех религиозных организаций в Украине в течение года", сославшись на п.2 II. Заключительных положений законопроекта №4128-д.

По его убеждению, принятый закон нацелен исключительно, чтобы "угодить и наполнить одну религиозную общину".

"Мы видим, что попытка предложить механизм для изменения подчиненности обращается излишним администрированием и усложнением процедуры регистрации уставов религиозных организаций", - подчеркнул А.Бахов.