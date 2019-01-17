Вятрович назвал решение Конституционного трибунала Польши "шагом навстречу Украине"

Решение Конституционного трибунала Польши, признавшего неконституционными термины "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в законе о польском Институте национальной памяти, можно расценивать, как шаг навстречу Украине, отмечает глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.

"Позитивно отношусь к такому решению Конституционного суда. Это можно расценивать, как некий шаг навстречу Украине, так как это было одно из требований украинского академического мира и украинской власти", - сказал В.Вятрович журналистам в четверг.

"Но, очевидно, что нужно ознакомиться конкретно и с самим решением Конституционного суда, для того, чтобы понять, действительно ли не осталось в этой редакции закона каких либо положений, которые могут быть помехой налаживанию диалога между Украиной и Польшей в вопросах истории", - добавил глава УИНП.

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля 2018г принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов". Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "приписывание ответственности польскому народу или государству, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом". Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание.

Верховная Рада 6 февраля приняла заявление, которым выразила разочарование и обеспокоенность в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа и других законодательных актов, а также призвала главу Польского государства Анджея Дуду вмешаться в ситуацию.

В тот же день, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон об Институте национальной памяти. Таким образом, изменения, ранее одобренные парламентом, вступили в силу. При этом глава государства подчеркнул, что, возможно, на практике будет почти невозможно наказывать нарушителей нового закона, в особенности - если нарушения совершаются за пределами Польши. В то же время глава Польского государства опротестовал положения обновленного закона об ИНП, в которых использованы обороты "украинские националисты" и "Восточная Малопольша". Он также заявлял о планах обратиться в конституционный суд Польши с просьбой дать оценку нововведениям, таким образом, не исключив, что в закон еще могут быть внесены изменения.