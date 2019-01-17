События

13:23 17.01.2019

Боевики с полуночи 3 раза нарушили режим тишины на Донбассе – Минобороны

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Боевики с полуночи 3 раза нарушили режим тишины на Донбассе – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала суток, по состоянию на 09:00, зафиксировано 3 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Отмечается, что все три вооруженные провокации боевики вели по украинским защитникам населенного пункта Пески (Донецкая обл.) с 07:30 до 08:30, с небольшими перерывами из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Обстановка остается контролируемой подразделениями Объединенных сил", - подчеркнул Д.Гуцуляк.

Теги: #оос #минобороны #боевики #режим_тишины
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