Боевики с полуночи 3 раза нарушили режим тишины на Донбассе – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала суток, по состоянию на 09:00, зафиксировано 3 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Отмечается, что все три вооруженные провокации боевики вели по украинским защитникам населенного пункта Пески (Донецкая обл.) с 07:30 до 08:30, с небольшими перерывами из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Обстановка остается контролируемой подразделениями Объединенных сил", - подчеркнул Д.Гуцуляк.