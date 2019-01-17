Гостиницы не обязаны взимать турсбор до утверждения их ставок местными советами – ГФС

Украинские гостиницы не обязаны взимать со своих постояльцев туристический сбор, пока местные органы самоуправления не примут решения об утверждении ставок налога, сообщил заместитель директора департамента налогов и сборов с юрлиц Государственной фискальной службы (ГФС) Станислав Бескидевич.

"Туристический сбор является местным налогом и взимается в соответствии с требованиями Налогового кодекса, но с учетом решений местных органов самоуправления, которые внедряют обязательные элементы налога", - отметил С.Бескидевич на "круглом столе" в парламентском комитете по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Он напомнил, что турсбор взимается согласно ст.268 Налогового кодекса, в которую в конце 2018 года были внесены изменения. В частности, изменена база налогообложения, введена дифференциация ставок налога в зависимости от категории потребителя и введена возможность авансовой уплаты сбора.

При этом налоговик подчеркнул, что для реализации закона местные органы должны установить ставки, определиться с возможностью авансовой уплаты или отсутствия такой необходимости.

"Пока местные советы не установили конкретные элементы ставки сбора, фактически этот налог не уплачивается, он нулевой. Мы не можем собирать налог без решения местных советов", - сказал С.Бескидевич.

По его словам, со своей стороны ГФС должна опубликовать измененную форму налоговой декларации, которая будет подаваться по результатам первого квартала 2019 года.

"На сегодня мы уже разработали соответствующий проект изменений, он проходит внутреннее согласование. В ближайшее время он будет вынесен на обсуждение общественностью, после чего направлено местным органам самоуправления", - резюмировал С.Бескидевич.

Как сообщалось, Верховная Рада в 2019 году изменила базу начисления туристического сбора.