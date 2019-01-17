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13:12 17.01.2019

Прокуратура через суд добилась возврата в собственность Харькова выделенных под застройку по "кооперативной схеме" 3 га земли

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Прокуратура через суд добилась возврата в собственность Харькова выделенных под застройку по "кооперативной схеме" 3 га земли

Восточный апелляционный хозяйственный суд (г.Харьков) поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил иск о возвращении в коммунальную собственность Харькова 3 га земли в городском Лесопарке.

"Постановление суда вступило в законную силу, ход ее выполнения находится на контроле прокуратуры области", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В 2014 году Харьковский горсовет своим решением на безвозмездной основе передал участок стоимостью почти 59 млн грн в собственность одному из обслуживающих кооперативов. По информации прокуратуры, при этом не были соблюдены требования Земельного и Жилищного кодексов, в соответствии с которыми право на бесплатную передачу земель для жилищного строительства имеют только жилищно-строительные кооперативы при условии, что их члены действительно нуждаться в улучшении жилищных условий.

Дело рассматривалось судами неоднократно. Предварительные решения судов прокуратура обжаловала в кассационном порядке.

Теги: #земля #прокуратура #суд #харьков
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