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13:07 17.01.2019

ПАСЕ не поддалась шантажу России – депутат Арьев

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ПАСЕ не поддалась шантажу России – депутат Арьев

РФ не удалось заставить Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) пойти ей на уступки, несмотря на шантаж, отмечает глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ (фракция "Блока Петра Порошенко") Владимир Арьев.

"Россия не представит свою делегацию в ПАСЕ четвертый год подряд. Стране, которая не уважает принципы Совета Европы, не удалось переломить эту организацию и заставить уступить через шантаж", - написал В.Арьев на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

"Украинская делегация сделала все для того, чтобы отстоять базовые ценности, которые в Ассамблее были под угрозой", - добавил парламентарий.

Как сообщалось, ПАСЕ в 2014 году лишила российскую делегацию права голоса, а также ввела ряд других ограничений после начала агрессии РФ против Украины. В 2017 году Москва приостановила выплату части взноса в бюджет Совета Европы.

В.Арьев заявлял, что РФ не выполнила более 10 резолюций, которые были приняты Ассамблеей на протяжении последних 4 лет. "Россия прибегла к откровенному шантажу Совета Европы, прекратив свое финансирование, которое составляет 7%. К сожалению, все попытки договориться о том, чтобы все остальные страны компенсировали эти потери, не привели к результату. Поскольку у России есть очень мощный друг в лице генерального секретаря ПАСЕ Турбьорна Ягланда, который всеми силами пытается сделать так, чтобы Россия была возвращена", - заявил он.

Генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд в ходе осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге заявил, что если РФ не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации не только может, но и будет обязан исключить ее из списка стран-членов.

Теги: #рф #пасе #арьев
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