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12:44 17.01.2019

Украина приветствует решение Конституционного трибунала Польши за признание неконституционными терминов "украинские националисты" и "Восточная Малопольша"

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Украина приветствует решение Конституционного трибунала Польши за признание неконституционными терминов "украинские националисты" и "Восточная Малопольша"

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Конституционного трибунала Польши, признавшего неконституционными термины "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в законе о польском Институте нацпамяти, а также поблагодарил своего польского коллегу Анджея Дуду за инициирование этого производства.

"Спасибо президенту Польши Анджею Дуде за инициирование производства, и искренне приветствую решение Трибунала. Работаем дальше на укрепление украинской-польского партнерства", - написал П.Порошенко в своей странице в Фейсбуке в четверг.

Теги: #порошенко #польша
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