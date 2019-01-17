Украина приветствует решение Конституционного трибунала Польши за признание неконституционными терминов "украинские националисты" и "Восточная Малопольша"

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Конституционного трибунала Польши, признавшего неконституционными термины "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в законе о польском Институте нацпамяти, а также поблагодарил своего польского коллегу Анджея Дуду за инициирование этого производства.

"Спасибо президенту Польши Анджею Дуде за инициирование производства, и искренне приветствую решение Трибунала. Работаем дальше на укрепление украинской-польского партнерства", - написал П.Порошенко в своей странице в Фейсбуке в четверг.