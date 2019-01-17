Facebook удалил более 100 страниц и аккаунтов, созданных в РФ и участвовавших в "скоординированом недостойном поведении" в Украине (расширенная)

Компания Facebook удалила 107 страниц, групп и учетных записей Facebook, а также 41 учетную запись Instagram, созданных в России и действующих в Украине, за участие в скоординированном недостоверном поведении, сообщил глава политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер во время конференц-сall в четверг.

"Лица, стоящие за этими учетными записями, в основном представлялись украинцами и использовали разные фиктивные учетные записи, одновременно делясь местными украинскими новостями на различные темы, такими как погода, протесты, НАТО и состояние здоровья в школах. Мы выявили некоторые технические совпадения с деятельностью в России, которую мы наблюдали до промежуточных выборов в США", - сообщил он.

Как отметил Натаниэль Глейхер, речь идет о 26 страницах, 77 учетных записях Facebook и 4 группах, а также 41 учетной записи Instagram. Общий охват аудитории: около 180 тыс. пользователей Facebook и более 55 тыс. пользователей Instagram были подписчиками одной или нескольких из этих страниц.

Затраты на рекламу составили около $25 тыс. в Facebook и Instagram и оплачивались в российских рублях. Первая публикация появилась в январе 2018 года, а последняя - в декабре 2018 года.

"Мы еще не завершили обзор органического контента, поступающего с этих аккаунтов", - добавил он.

Facebook также удалила 364 страницы и учетные записи за участие в "скоординированном недостойном поведении" в рамках сети, возникшей в России и действовавшей в странах Балтии, Центральной Азии, Кавказа и Центральной и Восточной Европы.

"Администраторы страниц и владельцы аккаунтов создавали, в основном, якобы независимые новостные страницы или страницы с общими темами, такими как погода, путешествия, спорт, экономика или политики в Румынии, Латвии, Эстонии, Литве, Армении, Азербайджане, Грузии, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Молдове, России и Кыргызстане", - заявил Натаниэль Глейхер.

Несмотря на "искажение" их личности, мы обнаружили, что эти страницы и аккаунты были связаны с сотрудниками московского информационного агентства "Спутник", и что на некоторых из страниц часто публиковались посты с антинатовскими настроениями, протестными движениями и коррупцией.

Присутствие в Facebook: 289 страниц и 75 учетных записей Facebook. Около 790 тыс. пользователей подписались на одну или несколько из этих страниц. Связанных аккаунтов в Instagram не выявлено.

На рекламу в Facebook потрачено около $135 тыс., оплаченных в евро, российских рублях и долларах США. Первая публикация размещена в октябре 2013 года, последняя - в январе 2019 года. Обзор органического контента этих аккаунтов еще не завершен.

На этих страницах было проведено около 190 мероприятий. Первое было запланировано на август 2015 года, последнее - на январь 2019 года. По крайней мере одним из этих событий заинтересовались до 1200 человек. Действительно ли произошло хотя бы одно из этих событий, не известно.

"Наш анализ был основан на отчетах с открытым исходным кодом и работах наших партнеров, которые исследуют этот вид деятельности. Мы также поделились информацией о нашем расследовании с правоохранительными органами США, Конгрессом США, другими технологическими компаниями и политиками в перечисленных странах", - резюмировал глава политики кибербезопасности Facebook.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года в рамках борьбы с вмешательством в промежуточные выборы было заблокировано 30 аккаунтов Facebook и 85 учетных записей Instagram, которые, как предполагается, используются для "скоординированного недостойного поведения".