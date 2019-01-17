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12:04 17.01.2019

Климпуш-Цинцадзе отмечает разную продолжительность жизни и уровень зарплат у мужчин и женщин в Украине

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Климпуш-Цинцадзе отмечает разную продолжительность жизни и уровень зарплат у мужчин и женщин в Украине

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет о проблеме разной продолжительности жизни мужчин и женщин в Украине.

"Мы имеем проблему уровня продолжительности жизни женщин и мужчин, который существенно отличается. Мужчины, к сожалению, в Украине живут намного меньше, чем женщины. Это также вопрос обеспечения гендерного равенства", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе на региональном совещании по гендерной политике в четверг в Киеве.

Она отметила, что в Черниговской области продолжительность жизни мужчин на 11% ниже, чем у женщин, и это является самым большим показателем по Украине.

Кроме того, И.Климпуш-Цинцадзе обратила внимание на несколько проблемных моментов в разрезе областей. В частности, в Полтавской области существует гендерный разрыв в оплате труда, который является выше, чем в среднем по стране. Мужчины при других равных условиях получают зарплату в среднем на 26% больше, чем женщины.

Вице-премьер также высказала мнение, что "нападки и искажение тех вопросов, за которые мы выступаем для того, чтобы обеспечить права каждого отдельного человека, будут продолжаться, в частности в избирательный год".

Она сообщила, что сейчас на местах не всегда есть понимание, как правильно должна строиться политика гендерного равенства в органах государственной власти и органах местного самоуправления. В связи с этим, по мнению И.Климпуш-Цинцадзе, необходимо вести обоснованные дискуссии о необходимости обеспечения равных прав женщин и мужчин в различных сферах и на разных уровнях.

Теги: #климпуш_цинцадзе #гендерная_политика
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