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11:22 17.01.2019

Рада приняла закон о прямых закупках Минобороны импортной военной продукции

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Рада приняла закон о прямых закупках Минобороны импортной военной продукции

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №9122, который позволит Министерству обороны Украины напрямую закупать импортную военную продукцию.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об осуществлении закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту" проголосовали 236 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Теги: #верховная_рада #минобороны #закон
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