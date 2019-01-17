Рада приняла закон о прямых закупках Минобороны импортной военной продукции

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №9122, который позволит Министерству обороны Украины напрямую закупать импортную военную продукцию.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об осуществлении закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту" проголосовали 236 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.