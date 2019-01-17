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10:36 17.01.2019

Полный переход на стандарты НАТО и реформа армии являются очень дорогостоящими – Полторак

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Полный переход на стандарты НАТО и реформа армии являются очень дорогостоящими – Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак отмечает, что полный переход Украины на стандарты НАТО требует очень большого финансирования и может растянуться на длительный период.

"В НАТО вступают не вооруженные силы и не министерство обороны – в НАТО вступает страна. Для этого нам надо очень хорошо поработать. Задачи по реформированию Министерства обороны и Вооруженных сил по стандартам Альянса мы определили и основные стандарты мы должны получить (ввести – ИФ) до конца 2020 года", - сказал С.Полторак журналистам в Киеве в среду вечером.

"Но полностью переход на все стандарты НАТО мы сможем осуществить только тогда, когда у нас будет полный финансовый ресурс. А он, и вообще реформа армии, являются очень дорогостоящими", – добавил министр.

На уточняющий вопрос о сроках такого перехода, глава ведомства отметил, что к примеру Польша, которая уже более 20 лет находится в НАТО, "до сих пор переходит на новую технику, на новое вооружение и на стандарты, которые есть в Альянсе".

"Потому что провести реформы - подготовку, реформу кадрового обеспечения, реформу логистического обеспечения, реформу боевого обеспечения, реформу органов военного управления - можно осуществить в течение определенного периода, при этом не имея огромного финансового ресурса. А поменять всю технику и вооружение – надо иметь возможности закупки и иметь финансовый ресурс. Поэтому этот процесс является более длительным", – пояснил С.Полторак.

Теги: #полторак #нато #стандарты
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