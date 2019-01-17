Украине следует тщательнее подойти к вопросу качества ПО по обеспечению будущих торгов э/э с учетом перебоев в энергосистеме ENTSO-E – "Укрэнерго"

Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) расследует причины падения частоты в объединенной энергосистеме Континентальной Европы, зафиксированное 10 января около 21:00.

Об этом сообщила ENTSO-E в среду, 16 января. Падение частоты было достаточным для того, чтобы вызвать обеспокоенность оператора системы передачи, однако никоим образом не поставило под угрозу безопасность поставок, отмечается в сообщении.

По предварительным выводам проблема возникла из-за сбоя в программном обеспечении, в результате которого в систему попали неверные данные о перетоках э/э между Германией и Австрией. Немецкий оператор сетей TenneT обнаружил и устранил эти искажения. Однако, возможны и другие причины, в частности, сбой обмена информацией между торговыми платформами операторов и участников рынка.

"С учетом текущего процесса автоматизации нового рынка э/э Украины, данное происшествие вынуждает серьезно задуматься над вопросом качества программного обеспечения и сроков его тестирования. Синхронная область объединенной энергосистемы Украины значительно меньше, чем ENTSO-E и последствия ошибок и нестыковок программного обеспечения могут быть значительно более серьезными, чем просто остановка торговли", - подчеркнул главный эксперт по технологическим системам, руководитель группы администрирования коммерческого учета НЭК "Укрэнерго" Александр Карпенко на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в конце декабря 2018 года утвердил план мероприятий по синхронизации объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

План мероприятий предусматривает создание совместного блока регулирования ОЭС Украины и энергосистемы Молдовы, работу по обеспечению готовности тепловых электростанций к работе в ENTSO-E, организацию каналов связи для технологического управления ОЭС Украины, строительство воздушных линий и подстанций, переход на изолированную работу с энергоситемами стран, не входящих в ENTSO-E (РФ, Беларусь), привлечение международной технической помощи.

В рамках плана до 2021 года должны быть построены ЛЭП 330 кВ "Билецкая-Кураховская ТЭС", 330 кВ "Купянск-Кременская", ПС 330 кВ "Слобожанская" с заходами. Кроме того, до 2022 года планируется возобновить эксплуатацию ЛЭП 750 кВ "Южно-Украинская АЭС-Исакча", 220 кВ "Львов-Стрый".

Конечный срок выполнения Украиной мероприятий каталога требований для присоединения ОЭС страны к энергосистеме континентальной Европы наступает в июле 2022 года.

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) создана в 2009 году путем объединения шести существовавших на то время отраслевых ассоциаций: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA, в которые входил 41 системный оператор из 34 стран.