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08:21 17.01.2019

Адвокат Трампа не исключил, что в ходе предвыборной кампании кто-то из команды президента работал с Россией

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Адвокат Трампа не исключил, что в ходе предвыборной кампании кто-то из команды президента работал с Россией

Руди Джулиани - личный адвокат президента США - допускает, что в ходе президентской перевыборной кампании кто-то из команды Дональда Трампа мог быть в "сговоре" с Россией, подчеркнув, что это не касается самого президента.

"Я никогда не говорил, что не было сговора, касающегося самой кампании, или людей, в ней задействованных, я говорил о президенте Соединенных Штатов", - сказал юрист в интервью телеканалу CNN.

Р.Джулиани заявил: "Нет ни малейшего намека на доказательства того, что президент Соединенных Штатов совершил хоть одно преступление, которое могло бы быть совершено".

Он также сказал, что не знаком с кем-либо из президентской команды, кто работал бы с Россией.

Накануне Д.Трамп заявил, что "никогда не работал на Россию".

"Это позор, что вы задаете этот вопрос. Все это большая жирная мистификация ", - сказал он журналистам в Белом доме.

Вопрос о связях Д.Трампа и его предвыборной команды с Россией возник после публикации The New York Times сообщения о том, что ФБР после увольнения президентом директора бюро Джеймса Коми начало расследование дела о возможных связях Д.Трампа с Россией.

Затем The Washington Post опубликовала материал о том, что Д.Трамп скрывает содержание своих бесед российским президентом Владимиром Путиным, и даже отобрал у своего переводчика записи, которые он вел во время переговоров Д.Трампа и В.Путина на встрече в Гамбурге в 2017 году.

В связи с этим, как сообщалось демократы, возглавляющие два комитета американского сената, направили Д.Трампу письмо с требованием предоставить Конгрессу возможность допросить его переводчиков.

По их мнению, то, что президент США настаивает на секретности этих бесед и не предоставил данные об их содержании даже своим помощникам, "вызывает тревогу" и может свидетельствовать о "нарушении актов о президентских и федеральных записях".

"Мы считаем, что в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов любые записи этих бесед должны быть сохранены и незамедлительно предоставлены Конгрессу", - следует из письма Д.Трампу.

Теги: #сша #трамп #сговор #адвокат
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