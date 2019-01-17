Мэй готова немедленно начать переговоры с лидерами партий по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что готова уже вечером в среду начать вести переговоры с высокопоставленными членами британского парламента по вопросу Brexit.

"Я предлагают серию встреч с высокопоставленными членами парламента в ближайшие дни. И я хотела бы пригласить лидеров парламентских партий встретиться со мной лично, и я хотела бы начать эти встречи сегодня вечером", - сказала Т.Мэй, выступая в парламенте вечером в среду.

Т.Мэй подчеркнула, что она рада тому, что парламент выразил доверие ее правительству.

"Я продолжу работать над торжественным обещанием подданным этой страны, и мы покинем Европейский союз", - сказала Т.Мэй.

Ранее в среду британски парламент отверг вотум недоверия правительству Т.Мэй, с перевесом в 19 голосов против вотума недоверия проголосовали 325 членов парламента.

Во вторник Палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.

Затем лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин внес в британский парламент предложение о вынесении вотума недоверия правительству премьер-министра Т.Мэй.