Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены пять украинских военнослужащих, еще пять травмированы

Незаконные вооруженные формирования одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пять военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, еще пять получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"16 января российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести и пятеро - боевые травмы (акубаротравмы)", – говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в Фейсбук в четверг утром.

В частности, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" боевики открывали огонь по позициям ВСУ из ПТРК в районе поселка Троицкое и с автоматических гранатометов вблизи поселка Южное, а также из гранатометов вблизи населенного пункта Крымское.

Также в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военных вблизи Чермалыка из гранатометов, стрелкового оружия, из минометов калибра 82-мм. - вблизи Новоселовки Второй, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Невельского из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевки дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Песок, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Марьинки, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Красногоровки.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", - отметили в штабе.

По данным украинской разведки, 16 января, десять боевиков уничтожено и трое получили ранения.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", – добавили в пресс-центре штаба ООС.