В Харькове задержан закладчик психотропа PVP и героина

Работники полиции задержали 23-летнего мужчину, который пытался сделать "закладку" наркотиков на ул.Малиновского в Харькове.

"В ходе досмотра личных вещей у задержанного правоохранители обнаружили и изъяли 121 сверток весом по 0,25 г каждый с психотропным веществом PVP и 1 сверток весом 0,5 грамма наркотического средства героин", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Мужчина пояснил правоохранителям, что психотропы и наркотик он получил из интернет-магазина, на который работает "закладчиком" около 3 лет.

В ходе осмотра места жительства задержанного правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства и психотропные вещества, расфасованные в полимерные пакеты. В общей сложности в пакетах было около 200 граммов каннабиса, около 65 граммов различных видов психотропных веществ, около 390 граммов наркотических средств (кокаина, героина, амфетамина, метамфетамина, мефедрона, метадона) и 80 психотропных галлюциногенных таблеток.

По данному факту следственным отделом Холодногорского отдела полиции Харькова открыто уголовное производство по ч.1 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения ему о подозрении в совершении преступления. Устанавливается круг потребителей и лица, причастные к созданию и функционированию интернет-магазина.