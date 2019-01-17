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02:30 17.01.2019

ЕС готов отложить Brexit на более поздний срок

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ЕС готов отложить Brexit на более поздний срок

ИНТЕРФАКС - В ЕС готоыв отложить Brexit на вторую половину 2019 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, ЕС, вероятнее всего, одобрит запрос Великобритании о продлении периода переговоров по Brexit, который, согласно текущим условиям, должен завершиться 29 марта. Brexit, по данным источников, может в итоге состояться после первой сессии нового состава Европейского парламента в июле. Точной даты в сообщении нет.

В то же время, один из дипломатов рассказал Bloomberg, что в ЕС все еще есть разногласия по Brexit, некоторые члены союза считают, что Лондону следует предоставить дополнительно только несколько недель, другие говорят, что Великобритания должна выйти из ЕС в срок, установленной 50 статьей Лиссабонского договора, то есть 29 марта.

В то же время, газета The Times сообщает, что представители ЕС изучают возможность отложить Brexit до 2020 года. По данным газеты, ранее в ЕС обсуждалась возможность перенести сроки Brexit с марта на конец июня, однако сейчас в Брюсселе рассматривают возможности отложить Brexit до следующего года.

Для того, чтобы ЕС одобрил задержку Brexit по просьбе Великобритании требуется поддержка всех 27 членов союза.

Премьер-министр Тереза Мэй в среду заявила, что она все еще планирует, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Во вторник палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.

Затем лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин внес в британский парламент предложение о вынесении вотума недоверия правительству премьер-министра Терезы Мэй.

Теги: #ес #готовность #британия
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