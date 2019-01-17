События

01:27 17.01.2019

В харьковском аэропорту задержана подозреваемая в вербовке женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом

1 мин читать

Полиция задержала 26-летнюю харьковчанку, занимавшуюся вербовкой женщин для сексуальной эксплуатации за границей.

"Полицейские установили, что 26-летняя женщина вместе с неустановленным лицом в начале года подыскала на территории Харькова 24-летнюю гражданку. Используя уязвимое состояние девушки из-за тяжелых личных обстоятельств, харьковчанка завербовала его с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Республики Кипр", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Правоохранители задержали подозреваемую в международном аэропорту "Харьков", когда она пыталась переправить завербованную женщину.

Сейчас задержанная находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Теги: #проституция #украина #харьков
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гройсман озвучил приоритеты работы Кабмина на 2019 год

Порошенко отмечает вклад стран-партнеров Украины в противодействие российской агрессии

Пожар на маслоэкстракционном заводе возле Львова ликвидирован

Влияние России на выборы в Украине будет минимизировано - Порошенко

Россия не выполняет Минские договоренности - Порошенко

Раненый в Харькове офицер уголовного розыска находится в тяжелом состоянии

Житель Харьковской области приговорен к 15 годам тюрьмы за изнасилование 7-летней девочки

Переаттестацию не прошли 21% судей

В Харькове неизвестные в балаклавах ранили офицера уголовного розыска

Порошенко и президент Нацсовета Австрии Соботка обсудили вопросу освобождения украинских заложников и военнопленных моряков из РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Британский парламент выразил доверие правительству Мэй

В Запорожье избили лидера общественного движения, борющегося с продажей наркопрепаратов в аптеках

Верховный суд 23 января рассмотрит жалобу Вышинского, он ходатайствует о его доставке в суд из Херсона

Киев настаивает на освобождении военнопленных моряков без каких-либо условий со стороны РФ – Денисова на встрече с дипломатами

Facebook запретит размещение политической рекламы с территории других стран

10 украинских военных пострадали на Донбассе вследствие обстрелов боевиков в среду

Правительство Словакии передало Луганской областной детской больнице в Лисичанске гуманитарную помощь

Работа Оболонского райсуда Киева в среду вечером приостановлена из-за сообщения о минировании

Кабмин намерен предложить Раде урегулировать правовые аспекты верификации госвыплат

Иск "Укрэнерго" к РФ по активам в Крыму может сопровождать швейцарская юрфирма Lalive SA

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА