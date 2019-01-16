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23:44 16.01.2019

Гройсман озвучил приоритеты работы Кабмина на 2019 год

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Гройсман озвучил приоритеты работы Кабмина на 2019 год

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал приоритетами работы Кабинета Министров на 2019 год экономическое развитие, развитие человеческого капитала, безопасность и оборону, меры по энергонезависимости и усиление борьбы с коррупцией.

"Мы определили приоритеты - экономическое развитие, развитие человеческого капитала, безопасность и оборона, энергонезависимость, антикоррупционные меры. Это те приоритеты, которые будут делать Украину сильной", – сказал В.Гройсман на традиционной встрече президента Украины Петра Порошенко с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине вечером в среду в Киеве.

Премьер-министр уточнил, что в 2019 году в полном объеме будет обеспечено финансирование сектора безопасности и обороны, в том числе и повышение зарплат и модернизация армии. Также будут инвестированы ресурсы в энергоэффективность, социальные программы, монетизации субсидий, продолжение программы "Доступные лекарства".

"С июля запускаем бесплатную систему медицинских исследований. Мы продолжим масштабное строительство дорог, поддержку АПК - фермеров и сельхозмашиностроения, продолжим внедрение новой украинской школы", – добавил В.Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что сейчас в государстве меняются многие сферы.

"Но все, что зарабатывает экономика, будем отдавать людям", - подчеркнул премьер-министр.

Прием состоялся в восстановленном Мариинском дворце.

Теги: #приоритеты #украина #2019 #кабмин
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