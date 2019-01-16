Порошенко отмечает вклад стран-партнеров Украины в противодействие российской агрессии

Президент Украины Петр Порошенко отмечает вклад стран-партнеров в противодействие российской агрессии и укрепление государства.

"В Украине высоко ценят трансатлантическое лидерство Вашингтона в вопросе противодействия российской агрессии и поддержки Украины", - сказал П.Порошенко на традиционной встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине вечером в среду в Киеве.

Он отметил, что благодаря поддержке стран-партнеров не дали "российскому агрессору шанса соскочить с крючка санкций, которые, несмотря на браваду Кремля, больно бьют по его амбициям и апетитам".

"Они (санкции – ИФ) не только ослабили махину российской агрессии, но и дали Украине драгоценное время для того, чтобы окрепнуть - как политически, так и экономически, и военно", - подчеркнул П.Порошенко.

Он отметил, что укреплению страны способствовала и ее тесная координация с Берлином и Парижем – "надежными партнерами Украины по нормандскому формату".

П.Порошенко напомнил, что холодным душем для Москвы стала единство и солидарность мира с Украиной в ответ на "азовской атаку" России.

"Я благодарен всем, кто поддержал нас в этот сложный момент. Прежде всего тем государствам, которые стали соавторами и проголосовали за две важные резолюции на Генеральной Ассамблее ООН - о правах человека в Крыму и проблеме милитаризации Крыма и частей Черного и Азовского морей. Ваша позиция еще раз показала, что за агрессию Кремль платит высокую цену. И наступит день, когда эта цена окажется неподъемной для Кремля. И тогда мы вернем и временно оккупированный Крым и оккупированную часть Донбасса", - подытожил президент.