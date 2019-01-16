События

22:15 16.01.2019

Пожар на маслоэкстракционном заводе возле Львова ликвидирован

1 мин читать
Пожар на маслоэкстракционном заводе возле Львова ликвидирован

Пожар на маслоэкстракционном заводе возле Львова ликвидирован, сообщил журналистам сотрудник пресс-службы главного управления ГСЧС во Львовской области Игорь Курус.

"Пожар ликвидирован в 21.17, никто не пострадал", - сообщил он.

По словам И.Куруса, в результате пожара сгорел резервуар для сушки семян подсолнуха.

Как сообщалось, пожар на заводе ЧП "Олияр", где производят подсолнечное масло "Майола", вспыхнул в 17.26.

К тушению пожара привлекли 90 пожарных и 16 единиц техники.

ЧП "Олияр" входит в число крупнейших производителей растительного масла в Украине.

Теги: #ликвидация #украина #олияр #пожар #львовская_область
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко отмечает вклад стран-партнеров Украины в противодействие российской агрессии

Влияние России на выборы в Украине будет минимизировано - Порошенко

Россия не выполняет Минские договоренности - Порошенко

Пожар в отселенном доме в центре Киева локализован, из соседнего здания эвакуировали 12 человек

В центре Киева горит отселенный трехэтажный дом, есть угроза распространения на другие здания

Переаттестацию не прошли 21% судей

Порошенко и президент Нацсовета Австрии Соботка обсудили вопросу освобождения украинских заложников и военнопленных моряков из РФ

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный ВСУ

В Киеве обустроили 12 локаций, где можно купаться на Крещение

Экс-главу райгосадминистрации подозревают в растрате 800 тыс. грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Британский парламент выразил доверие правительству Мэй

В Запорожье избили лидера общественного движения, борющегося с продажей наркопрепаратов в аптеках

Верховный суд 23 января рассмотрит жалобу Вышинского, он ходатайствует о его доставке в суд из Херсона

Киев настаивает на освобождении военнопленных моряков без каких-либо условий со стороны РФ – Денисова на встрече с дипломатами

Facebook запретит размещение политической рекламы с территории других стран

10 украинских военных пострадали на Донбассе вследствие обстрелов боевиков в среду

Правительство Словакии передало Луганской областной детской больнице в Лисичанске гуманитарную помощь

Работа Оболонского райсуда Киева в среду вечером приостановлена из-за сообщения о минировании

Кабмин намерен предложить Раде урегулировать правовые аспекты верификации госвыплат

Иск "Укрэнерго" к РФ по активам в Крыму может сопровождать швейцарская юрфирма Lalive SA

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА