Пожар на маслоэкстракционном заводе возле Львова ликвидирован, сообщил журналистам сотрудник пресс-службы главного управления ГСЧС во Львовской области Игорь Курус.

"Пожар ликвидирован в 21.17, никто не пострадал", - сообщил он.

По словам И.Куруса, в результате пожара сгорел резервуар для сушки семян подсолнуха.

Как сообщалось, пожар на заводе ЧП "Олияр", где производят подсолнечное масло "Майола", вспыхнул в 17.26.

К тушению пожара привлекли 90 пожарных и 16 единиц техники.

ЧП "Олияр" входит в число крупнейших производителей растительного масла в Украине.