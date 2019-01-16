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21:44 16.01.2019

Британский парламент выразил доверие правительству Мэй

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Британский парламент выразил доверие правительству Мэй

Члены Палаты общин британского парламента в среду вечером выразили доверие правительству премьер-министра Терезы Мэй.

За вотум недоверия проголосовали 306 членов парламента, против - 325 депутатов.

Если бы правительству был вынесен вотум недоверия, то ситуация могла развиваться по двум сценариям: Т.Мэй могла бы сформировать новое правительство за 14 дней, если бы получила поддержку большинства членов парламента, или же, что более вероятно, в Великобритании прошли бы досрочные выборы.

Т.Мэй ранее заявляла, что досрочные выборы "усугубят раскол, в то время как нам нужно единство, внесут хаос, когда нам нужна уверенность, и станут грузом, когда нам нужно будет идти вперед".

Предложение о вынесении вотума недоверия правительству страны во вторник внес в парламент лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин.

Сама Т.Мэй, говоря о дальнейших действиях после того, как парламент отклонил ее сделку по Brexit, заявила, что теперь нужно удостовериться в том, что правительство по-прежнему располагает доверием.

Во вторник Палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.

Теги: #великобритания #правительство #доверие #голосование
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