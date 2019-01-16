Россия не выполняет Минские договоренности - Порошенко

Россия отказывается выполнять Минские договоренности и не соблюдает договоренности о прекращении огня на Востоке Украины, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Уже четыре года Кремль отказывается выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей, под которыми сам подписался", - сказал П.Порошенко на традиционной встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине в среду в Киеве.

Он напомнил, что последнее объявление о прекращении огня на Донбассе – "восемнадцатое - было вновь нарушено российской стороной".