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21:31 16.01.2019

Россия не выполняет Минские договоренности - Порошенко

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Россия не выполняет Минские договоренности - Порошенко

Россия отказывается выполнять Минские договоренности и не соблюдает договоренности о прекращении огня на Востоке Украины, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Уже четыре года Кремль отказывается выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей, под которыми сам подписался", - сказал П.Порошенко на традиционной встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине в среду в Киеве.

Он напомнил, что последнее объявление о прекращении огня на Донбассе – "восемнадцатое - было вновь нарушено российской стороной".

Теги: #россия #украина #минские_соглашения
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