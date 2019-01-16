В Запорожье избили лидера общественного движения, борющегося с продажей наркопрепаратов в аптеках

В Запорожье группа неизвестных избила лидера местного общественного движения "Трезвые дворы" Сергея Мазуренко, которая борется со свободной продажей наркосодержащих препаратов в аптеках города. Полиция проводит расследование.

По информации запорожского активиста Андрея Лукина, С.Мазуренко был избит на улице во вторник вечером группой неизвестных, вооруженных бейсбольными битами и молотком. "Без разговоров избили и скрылись. Перелом руки, множественные ушибы и рассечения, травма головы", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Активисты движения "Трезвые дворы" в соцсетях утверждают, что накануне С.Мазуренко позвонил неизвестный и под вымышленным предлогом предложил ему встречу в Хортицком микрорайоне, где тот и подвергся нападению.

Ранее в Запорожье группа активистов общественных организаций отслеживала свободную продажу наркотических препаратов в аптеках, вследствие чего была установлена торговля и изъяты препараты на десятки тысяч гривень. Торговля осуществлялась без рецепта и без возрастного ценза.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Запорожской области подтвердили факт избиения запорожского активиста 1982 г.р., который получил телесные повреждения. Также в полиции отметили, что следственно-оперативная группа выезжала в больницу, где общалась с потерпевшим.

Ведется следствие, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).