События

18:31 16.01.2019

Киев настаивает на освобождении военнопленных моряков без каких-либо условий со стороны РФ – Денисова на встрече с дипломатами

2 мин читать
Киев настаивает на освобождении военнопленных моряков без каких-либо условий со стороны РФ – Денисова на встрече с дипломатами

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на брифинге с представителями посольств ряда стран подчеркнула, что украинская сторона требует от РФ официальной информации, подтвержденной справками, о состоянии здоровья раненых военнопленных моряков, а также настаивает на их освобождении без каких-либо условий.

"Подчеркнула, что одним из главных вопросов остается состояние раненых. Мы требуем подтвержденную медицинскими справками официальную информацию о состоянии здоровья наших моряков. Отвечая на вопрос дипломатов, сказала, что мы настаиваем на освобождении военнопленных моряков без каких-либо условий со стороны РФ, с учетом основополагающих принципов, заложенных в Женевской конвенции", - написала омбудсмен на странице в Фейсбуке.

Л.Денисова также попросила дипломатов об усилении давления на российскую власть с целью соблюдения РФ международных стандартов в сфере гуманитарного права и "настояла не только на сохранении, но и дальнейшем усилении соответствующих санкций".

В брифинге приняли участие представители посольств Румынии, Норвегии, Нидерландов, Кипра, Австрии, Португалии, Болгарии, Люксембурга, Хорватии, Канады, Великобритании, США, Финляндии, Словении, Мальты, Греции, Швейцарии, Дании, Литвы, Швеции, Эстонии, представительства ЕС в РФ, Латвии, Чехии, координатор группы адвокатов Николай Полозов и родственники украинских военнопленных моряков.

Как сообщалось, дипломаты из Евросоюза, США и еще нескольких государств участвовали в заседании Лефортовского суда Москвы по рассмотрению продления меры пресечения украинским военнопленным морякам, захваченным в районе Керченского пролива.

15-16 января Лефортовский суд на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам.

Теги: #рф #дипломаты #азовское_море #моряки #денисова
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

10 украинских военных пострадали на Донбассе вследствие обстрелов боевиков в среду

Иск "Укрэнерго" к РФ по активам в Крыму может сопровождать швейцарская юрфирма Lalive SA

Журналистка Бойко депортирована из РФ в Украину

СММ ОБСЕ получит новое оборудование, в том числе для лучшей фиксации обстрелов – Климкин

Еврокомиссия подтвердила трехстороннюю встречу по газу 21 января

Денисова в Москве проведет брифинг для послов по продлению ареста военнопленным морякам и попросит продолжать санкционное давление на РФ

Суд в Москве над украинскими военнопленными моряками противоречит международному гуманитарному праву – МИД Украины

Пассажиропоток в направлении России в 2018 г. упал на 15% - Омелян

Защита украинских военнопленных моряков обжалует решение российского суда о продлении их ареста – Полозов

Все украинские моряки останутся в РФ под арестом до 24 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

В Запорожье избили лидера общественного движения, борющегося с продажей наркопрепаратов в аптеках

Верховный суд 23 января рассмотрит жалобу Вышинского, он ходатайствует о его доставке в суд из Херсона

Facebook запретит размещение политической рекламы с территории других стран

Правительство Словакии передало Луганской областной детской больнице в Лисичанске гуманитарную помощь

Работа Оболонского райсуда Киева в среду вечером приостановлена из-за сообщения о минировании

Кабмин намерен предложить Раде урегулировать правовые аспекты верификации госвыплат

Пожар в отселенном доме в центре Киева локализован, из соседнего здания эвакуировали 12 человек

Сущенко смог повидаться с супругой и дочерью в колонии - адвокат

В центре Киева горит отселенный трехэтажный дом, есть угроза распространения на другие здания

В Броварах ревнивец стрелял из Калашникова по молодому местному жителю

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА