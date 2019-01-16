Киев настаивает на освобождении военнопленных моряков без каких-либо условий со стороны РФ – Денисова на встрече с дипломатами

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на брифинге с представителями посольств ряда стран подчеркнула, что украинская сторона требует от РФ официальной информации, подтвержденной справками, о состоянии здоровья раненых военнопленных моряков, а также настаивает на их освобождении без каких-либо условий.

"Подчеркнула, что одним из главных вопросов остается состояние раненых. Мы требуем подтвержденную медицинскими справками официальную информацию о состоянии здоровья наших моряков. Отвечая на вопрос дипломатов, сказала, что мы настаиваем на освобождении военнопленных моряков без каких-либо условий со стороны РФ, с учетом основополагающих принципов, заложенных в Женевской конвенции", - написала омбудсмен на странице в Фейсбуке.

Л.Денисова также попросила дипломатов об усилении давления на российскую власть с целью соблюдения РФ международных стандартов в сфере гуманитарного права и "настояла не только на сохранении, но и дальнейшем усилении соответствующих санкций".

В брифинге приняли участие представители посольств Румынии, Норвегии, Нидерландов, Кипра, Австрии, Португалии, Болгарии, Люксембурга, Хорватии, Канады, Великобритании, США, Финляндии, Словении, Мальты, Греции, Швейцарии, Дании, Литвы, Швеции, Эстонии, представительства ЕС в РФ, Латвии, Чехии, координатор группы адвокатов Николай Полозов и родственники украинских военнопленных моряков.

Как сообщалось, дипломаты из Евросоюза, США и еще нескольких государств участвовали в заседании Лефортовского суда Москвы по рассмотрению продления меры пресечения украинским военнопленным морякам, захваченным в районе Керченского пролива.

15-16 января Лефортовский суд на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам.