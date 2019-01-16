10 украинских военных пострадали на Донбассе вследствие обстрелов боевиков в среду

Пять украинских военнослужащих получили ранения и еще пять - травмы органов слуха вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в среду, 16 января, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 по 18.00, противник четыре раза обстрелял позиции наших войск… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения разной степени тяжести и пять - боевые травмы (акубаротравмы)", - говорится в сводке.