События

18:12 16.01.2019

10 украинских военных пострадали на Донбассе вследствие обстрелов боевиков в среду

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10 украинских военных пострадали на Донбассе вследствие обстрелов боевиков в среду

Пять украинских военнослужащих получили ранения и еще пять - травмы органов слуха вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в среду, 16 января, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 по 18.00, противник четыре раза обстрелял позиции наших войск… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения разной степени тяжести и пять - боевые травмы (акубаротравмы)", - говорится в сводке.

Теги: #рф #боевики #обстрелы #донбасс #оос
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