Facebook запретит размещение политической рекламы с территории других стран

Социальная сеть Facebook (FB) ужесточит правила политической рекламы в странах, где в 2019 году пройдут выборы, в частности, в Украине, Индии, Нигерии и ЕС, сообщила компания в пресс-релизе в среду.

"Готовясь к важным выборам, которые пройдут во многих странах мира в 2019 году, мы прилагаем значительные усилия, чтобы предотвратить иностранное влияние на избирателей и предоставлять пользователям достаточно информации о рекламе, которая может влиять на их выбор в Facebook и Instagram", - говорится в документе.

По новым правилам, введенным в прошлом году, пользователи могут просмотреть все рекламные сообщения, которые появляются на выбранной ими странице, вне зависимости от того, какой аудитории они адресованы.

FB также повысила прозрачность процесса размещения политической рекламы в США, Великобритании и Бразилии. Теперь рекламодатели в этих странах должны подтвердить свои личные данные и место расположения компании перед тем, как разместить рекламу политического характера. Такие рекламные сообщения в течение семи лет будут храниться в специальной библиотеке (Ad Library), доступ к которой будет открытым. Там можно будет найти подробную информацию о каждом рекламном сообщении: охват, кто его оплатил, портрет аудитории (пол, возраст, местонахождение).

В течение ближайших месяцев FB реализует ряд мероприятий с целью повышения прозрачности и защиты избирательных процессов: временно продолжит запрет на размещение рекламы, связанной с выборами, с территории других стран (с 16 января - в Нигерии, а впоследствии в Украине), в феврале запустит Ad Library и усилит меры по авторизации в Индии накануне парламентских выборов, которые пройдут там этой весной. Будет также введен ряд мероприятий, направленных на повышение прозрачности рекламных сообщений, накануне майских выборов в странах ЕС. К июню FB предложит перечень инструментов для рекламодателей во всех странах мира.