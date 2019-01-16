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18:06 16.01.2019

Правительство Словакии передало Луганской областной детской больнице в Лисичанске гуманитарную помощь

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Правительство Словакии передало Луганской областной детской больнице в Лисичанске гуманитарную помощь

Луганская областная детская клиническая больница в г.Лисичанск получила гуманитарную помощь от правительства Словакии, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

"В Луганской областной детской клинической больнице (г.Лисичанск) состоялась передача партии гуманитарного груза от правительства Словацкой Республики на общую сумму более 80 тыс. евро", - написала она в Твиттере в среду.

В частности, для маленьких пациентов передали электрообогреватели, одеяла, раскладные кровати, матрасы и одежду.

Как сообщалось, министр иностранных дел Словакии, ныне председательствующей в ОБСЕ, Мирослав Лайчак в среду посетил Луганскую область - районы вблизи линии столкновения.

Теги: #словакия #лисичанск #гумпомощь
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