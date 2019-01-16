Пожар в отселенном доме в центре Киева локализован, из соседнего здания эвакуировали 12 человек

Спасатели локализовали пожар в трехэтажном отселенном доме в центре Киева, угрозы распространения огня на соседние здания в настоящее время нет.

"В 16.47 пожар на площади 700 кв.м локализован", - говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

На месте работают 16 единиц пожарно-спасательной техники и 62 человека личного состава.

Пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага рассказала журналистам, что сейчас угрозы распространения огня на прилегающие здания нет.

"На дома, расположенные рядом, поданы стволы (воды) в их защиту. Из дома, которому угрожал огонь (находится слева от загоревшегося), эвакуированы 12 человек. Жертв и пострадавших, предварительно, нет", - сообщила она.

При этом, судя по обнародованным в соцсетях и СМИ фотографиях с места происшествия, дом, где распространился пожар, находится по адресу ул.Грушевского, 4-б, и находится во дворе высотного здания действующей гостиницы "Днепр", расположенной по ул.Крещатик, 1/2, и в котором возгорания нет.

Эту информацию подтвердил народный депутат фракции "Батькивщина" Игорь Луценко, уточнив, что ранее с этого здания был снят охранный статус и на его месте фирмой, связанной с экс-министром образования Дмитрием Табачником планировалось возведение нового высотного здания. Он убежден, что пожар связан именно с намерениями уничтожить здание.

"Сейчас горит дом по адресу Грушевского, 4-б. Это здание в свое время несколько дней побыло достопримечательностью, но потом застройщик - на то время фирма, связанная с министром Табачником - походатайствовали, чтобы такой статус исчез. Сейчас исчезает и само здание, в результате влияния, я подозреваю, тех же сил. На этом месте хотели построить 160-метровый небоскреб, гостиницу. Думаю, и сейчас хотят. Поэтому и горит", - написал И.Луценко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Он отметил, что в свое время приложил усилия, чтобы сохранить это здание, в частности, зарегистрировал в нем фирму. "К сожалению, за это время киевская власть так ничего и не сделала, чтобы спасти здание и облагородить территорию", - отметил И.Луценко.

Ранее пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве сообщала, что заявка о пожаре поступила в оперативно-координационный центр в 15.21. Загорелась крыша 3-этажного отселенного здания. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенный 5-этажный дом.

Огонь распространялся быстро, поскольку здание старой застройки и все перекрытия деревянные. Кроме того, нет возможности подъезда необходимого количества пожарной техники из-за плотной застройки.