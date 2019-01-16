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16:56 16.01.2019

Журналистка Бойко депортирована из РФ в Украину

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Журналистка Бойко депортирована из РФ в Украину

Журналистка Елена Бойко в среду выдворена из России на территорию Украины, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Ее доставили на пункт пропуска "Нехотеевка" в сопровождении судебных приставов, которые передали ее украинским пограничникам", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Е.Бойко ранее обращалась в российские уполномоченные органы с заявлениями о предоставлении временного убежища в связи с политическим преследованием в Украине.

Преображенский суд Москвы 10 декабря 2018 года принял решение о выдворении Е.Бойко на родину, также взыскав с нее 5 тыс. рублей штрафа за "нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ" (ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ).

В суде Е.Бойко, в частности, пояснила, что после того, как в 2016 году узнала, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила в отношении нее второе уголовное дело, она обратилась в Федеральную миграционную службу (ФМС) России за политическим убежищем, в предоставлении которого ей отказали.

Журналистка утверждает, что ее уголовное преследование на родине носит заказной характер и обусловлено политическими мотивами.

Е.Бойко также рассказывала, что в марте 2016 года приехала в Россию для участия в телеэфирах в качестве эксперта, но патент на осуществление трудовой деятельности оформлять не стала, так как ее работа носила разовый характер.

Мосгорсуд 19 декабря 2018 года признал решение о выдворении журналистки из России законным.

Теги: #журналистка #рф #граница
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