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16:30 16.01.2019

На Крещатике горит отселенный трехэтажный дом, есть угроза распространения на другие зданияВ центре Киева горит отселенный трехэтажный дом, есть угроза распространения на другие здания

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На Крещатике горит отселенный трехэтажный дом, есть угроза распространения на другие зданияВ центре Киева горит отселенный трехэтажный дом, есть угроза распространения на другие здания

В Киеве на улице Хрещатик, 1/2 горит отселенный трехэтажный дом, расположенный возле гостиницы "Днепр".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Киеве, пожар произошел на крыше дома. Существует угроза распространения на соседние здания.

На месте работает около 14 единиц техники и 70 сотрудников ГСЧС.

В то же время, очевидцы и СМИ пишут о том, что речь идет о пожаре в нежилом доме по ул.Грушевского, 4-Б.

Теги: #гсчс #пожар
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