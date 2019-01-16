События

16:12 16.01.2019

В Броварах ревнивец стрелял из Калашникова по молодому местному жителю

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В Броварах ревнивец стрелял из Калашникова по молодому местному жителю

В г.Бровары (Киевская обл.) в среду на спецлинию 102 обратился 28-летний местный житель, который заявил, что другой местный житель стрелял из автомата Калашникова в его сторону.

"Полиция установила, что злоумышленником оказался безработный 40-летний местный житель, который был ранее судим. На этот раз мужчина совершил хулиганские действия, нарушая общественный порядок. В доме правонарушителя полиция провела неотложный обыск, где обнаружила стрелковое оружие - автомат Калашникова и 200 патронов к нему", - сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

В настоящее время злоумышленник задержан. В содеянном мужчина сознался.

"Свое поведение объяснил ревностью", - добавили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #нападение #бровары #полиция
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