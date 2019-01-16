События

16:03 16.01.2019

В школах будут больше внимания уделять IT-дисциплинам – Порошенко

2 мин читать
В школах будут больше внимания уделять IT-дисциплинам – Порошенко

Компьютерное оснащение школ будет улучшено, обещает президент Украины Петр Порошенко.

"Я уверен, что уже в школе мы должны больше внимания уделять IT-дисциплинам, и поэтому мы договорились, что значительно усилим компьютерное оснащение школ. Не будет больше школ без интернета, потому что возврат в "совок" нам точно не нужен. И мы должны сделать все, чтобы престиж его величества учителя был выше", - сказал П.Порошенко на встрече с участниками конференции педагогов в Борисполе Киевской области в среду.

Как сообщает сайт президента, глава украинского государства подчеркнул важность того, чтобы украинская нация была образованной, а украинские дети по окончании школы имели те основы, которых требует новая жизнь.

П.Порошенко назвал важным направлением в развитии современной школы введение инклюзивного обучения.

"Четыре года назад я не знал, что означает слово "инклюзия". Не знал, пока вы не объединились и к своей команде не привлекли мою жену. И с тех пор я с этим словом ложусь спать и просыпаюсь. Посмотрите, какие изменения произошли: сотни тысяч детей вырвались из четырех стен и интегрировались абсолютно европейским путем в общество", - сказал президент, подчеркнув, что таким образом сотни тысяч детей и их родителей стали счастливыми.

Президент особо отметил важность "научить детей учиться". "Нам крайне важно, чтобы украинская нация была образованной", - подчеркнул он.

Глава государства особо поблагодарил педагогов за поддержку в разработке и принятии нового закона об образовании. "Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в реализации и имплементации закона" Об образовании ", - сказал он.

Теги: #порошенко #школа #образование
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

После появления "Джавелинов" у ВСУ больше нет танковых обстрелов боевиками на Донбассе – Порошенко

Порошенко уверен, что украинцы с честью выдержат испытание предстоящими выборами

Порошенко и президент Нацсовета Австрии Соботка обсудили вопросу освобождения украинских заложников и военнопленных моряков из РФ

Рада внесет изменения в Конституции по интеграции Украины в ЕС и НАТО в начале февраля, надеется Порошенко

Порошенко намерен обеспечить энергонезависимость Украины в ближайшие 5 лет

В Волынской области уже 8 приходов перешли в ПЦУ - Порошенко

Полицейские не обнаружили взрывоопасных предметов в харьковской школе

Из харьковской школы эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

Около 26тыс. единиц вооружения и военной техники получили ВСУ от "Укроборонпрома" с начала военной агрессии РФ – Порошенко

Без народной поддержки никакими административными методами создать независимую ПЦУ было невозможно – Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

На Крещатике горит отселенный трехэтажный дом, есть угроза распространения на другие зданияВ центре Киева горит отселенный трехэтажный дом, есть угроза распространения на другие здания

В Броварах ревнивец стрелял из Калашникова по молодому местному жителю

Трамп назвал строительство защитных стен эффективной мировой практикой

МЭРТ поддерживает новый принцип расчета турсбора

СММ ОБСЕ получит новое оборудование, в том числе для лучшей фиксации обстрелов – Климкин

Представители ОБСЕ в ТКГ предлагали создать совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ – Климкин

Минрегион планирует усовершенствовать проектирование убежищ и укрытий

Раненый в Харькове офицер уголовного розыска находится в тяжелом состоянии

Еврокомиссия подтвердила трехстороннюю встречу по газу 21 января

В сирийском Манбидже прогремел взрыв, есть жертвы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА