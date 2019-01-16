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15:43 16.01.2019

МЭРТ поддерживает новый принцип расчета турсбора

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МЭРТ поддерживает новый принцип расчета турсбора

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) поддерживает принцип расчета турсбора, который начал действовать согласно изменениям в Налоговый кодекс с 1 января 2019 года.

"Минэкономразвития поддерживает изменения принципа расчета туристического сбора. Такой подход позволяет не только индексировать величину сбора, но и предотвращает злоупотребления. Раньше отели "на бумаге" занижали цены на размещение, чтобы уменьшить объемы туристического сбора, уплаченного в местные бюджеты", – сообщило МЭРТ на сайте в среду.

Министерство оценивает новый туристический сбор как эффективный инструмент регулирования туристической отрасли на местном уровне, отмечается в сообщении.

"Предельные размеры туристического сбора целиком отражают мировую практику. Ставки разнятся от EUR1 до EUR9. Например, в Риме он составляет от EUR3 до EUR7 в зависимости от класса отеля", – указывает МЭРТ.

В то же время местные советы могут принять решение об установлении нулевой ставки туристического сбора, если придут к выводу, что экономический эффект от привлечения дополнительных туристов компенсирует расходы на возобновление инфраструктуры населенного пункта, отметило министерство.

Теги: #турсбор #налоговый_кодекс #мэрт
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