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15:13 16.01.2019

СММ ОБСЕ получит новое оборудование, в том числе для лучшей фиксации обстрелов – Климкин

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СММ ОБСЕ получит новое оборудование, в том числе для лучшей фиксации обстрелов – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал передачу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе нового оборудования, в частности, камер наблюдения.

"Сегодня была очень хорошая дискуссия относительно того, что нужно для более эффективной работы ОБСЕ. Могу сказать, не вдаваясь в детали, поскольку эта информация еще обрабатывается, что СММ получит новое оборудование, новые камеры, которые намного лучше будут фиксировать обстрелы. ОБСЕ будет более эффективно использовать дроны", - сказал он на пресс-конференции в среду в Северодонецке.

По его словам, стороны также обсудили логику эффективного патрулирования наблюдателями.

"ОБСЕ просто фиксирует, но то, что Россия будет и дальше дестабилизировать тут ситуацию, это мы прекрасно понимаем", - сказал министр.

П.Климкин отметил, что Украине важно, чтобы ЕС и G7 очень последовательно продолжали давить на Россию.

"Нам очень важно, чтобы СММ в конце концов имела реальный доступ к территории Донбасса, чтобы каждый случай когда пытаются атаковать дроны ОБСЕ или их сбивают осуждался не только политически, но и приводил к новым мерам давления", - резюмировал глава МИД Украины.

Теги: #оос #рф #смм_обсе #обсе #климкин
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