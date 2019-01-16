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15:03 16.01.2019

Представители ОБСЕ в ТКГ предлагали создать совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ – Климкин

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Представители ОБСЕ в ТКГ предлагали создать совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ – Климкин

Представители ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске предлагали создать совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ, рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Даже представители ОБСЕ, которые работают на Минской площадке вышли с предложением создать совместную миссию ОБСЕ и ООН. Эта совместная миссия должна иметь военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию. Это понятно всем. Россия, как вы знаете, пытается манипулировать перед выборами и таким образов вмешиваться в нашу политику и влиять на эти выборы", - сказал он на пресс-конференции в среду в Северодонецке.

П.Климкин подчеркнул, что решения конфликта на Донбассе можно достичь только путем эффективной миротворческой миссии.

Теги: #климкин #ткг #обсе #оон
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