Представители ОБСЕ в ТКГ предлагали создать совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ – Климкин

Представители ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске предлагали создать совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ, рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Даже представители ОБСЕ, которые работают на Минской площадке вышли с предложением создать совместную миссию ОБСЕ и ООН. Эта совместная миссия должна иметь военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию. Это понятно всем. Россия, как вы знаете, пытается манипулировать перед выборами и таким образов вмешиваться в нашу политику и влиять на эти выборы", - сказал он на пресс-конференции в среду в Северодонецке.

П.Климкин подчеркнул, что решения конфликта на Донбассе можно достичь только путем эффективной миротворческой миссии.